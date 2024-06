A implementação no Rio Grande do Sul da lei federal que exclui a silvicultura das atividades consideradas poluidoras precisa passar por análise do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema). É que Estados e municípios podem ser mais restritivos do que a União. A mudança no regramento federal veio com a sanção presidencial de lei aprovada no Congresso e que, na prática, traz implicações sobre o licenciamento necessário para o cultivo de florestas plantadas.