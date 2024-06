Levantamento Notícia

Mata Atlântica é o bioma predominante em 337 municípios do RS; Pampa prevalece em 160

Estado tem outras 141 cidades com a presença dos dois ambientes. Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi divulgado nesta sexta-feira (28). O objetivo é melhorar as análises do território brasileiro

28/06/2024 - 10h01min Atualizada em 28/06/2024 - 13h56min