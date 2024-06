Além da Terra Notícia

"Meteorologia do espaço": como a ciência monitora o clima espacial para evitar danos a satélites e apagões globais

Pesquisadores estudam os efeitos de eventos ocorridos fora do planeta nas tecnologias e na atividade humana. Conhecer o comportamento do espaço permite a preservação de equipamentos em órbita ou na Terra. O Rio Grande do Sul tem um dos principais centros de observação do país

26/06/2024 - 22h00min