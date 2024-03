Pedro Loos, 27 anos, é o criador do canal Ciência Todo Dia, que tem 4,7 milhões de inscritos no YouTube. Natural de Brusque (SC), o divulgador científico cria conteúdos e apresenta vídeos em áreas como física, astronomia e tecnologia. Em 2023, ele completou 10 anos de canal. Nesse período, foram mais de 900 vídeos publicados, que alcançaram 781 milhões de visualizações até o dia de publicação desta entrevista. O catarinense cursou Física na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), mas não concluiu a graduação para se dedicar à produção de conteúdos sobre ciência. A equipe do canal conta com dois pós-graduados em Física, um jornalista e quatro editores de vídeos. Além do Ciência Todo Dia, Loos participa do podcast Sinapse, também sobre ciência, e produz conteúdos no Instagram e TikTok.