Quando mais dúvidas do que certezas habitavam as cabeças das pessoas com o anúncio da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre uma pandemia do então novo coronavírus, em março de 2020, obter informações era fundamental. Na época, umas das pessoas mais requisitadas no Brasil para dirimi-las era o doutor em Microbiologia e pós-doutor em Virologia Átila Iamarino. Sua experiência com estudos sobre a evolução do zika vírus e do ebola, por exemplo, aliada a uma comunicabilidade didática acerca do assunto, contribuiu com a disseminação de conhecimento a respeito da covid-19. Atualmente, ele mantém um canal no YouTube, o podcast Não Ficção, que tem mais de 1,6 milhão de inscritos. O biólogo, que tem 39 anos, foi o primeiro palestrante confirmado na BrazilJS, maior evento de tecnologia da América Latina, que ocorrerá em abril no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre. Iamarino concedeu entrevista a seguir para GZH sobre suas vivências na crise sanitária, o contexto da ciência no país e se podemos esperar uma eventual nova pandemia nos próximos anos.