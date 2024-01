Um estudo divulgado nesta sexta-feira (26) pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE) do Estado referente ao ano de 2021 mostra que a covid-19 foi um fator determinante para reduzir a expectativa de vida no Rio Grande do Sul em relação ao ano anterior. Dados daquele ano apontam que os gaúchos vivem em média 76,38, um ano a menos do que em 2020.