O Rio Grande do Sul registrou nova elevação de dados referentes à covid-19. O número de mortes dobrou entre outubro e novembro de 2023. Foram 72 óbitos, contra os 36 do mês anterior, conforme dados atualizados do painel da Secretaria Estadual da Saúde (SES). É apenas uma vida perdida para a doença a menos do que em novembro de 2022.