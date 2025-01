Definida empresa que executará o serviço de telemedicina em Caxias

Dois meses após a reabertura do edital, foi definida a empresa que executará o serviço de telemedicina em Caxias do Sul. Se trata da NXT Telessaúde LTDA, a melhor classificada dentre as 16 que participaram do processo licitatório. A homologação ocorreu nesta terça-feira (28) pela prefeitura, após a empresa ter sido aprovada na prova de conceito, realizada no dia 10. A expectativa é de que a companhia comece a operar ainda no primeiro semestre de 2025.