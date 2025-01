Famílias ficam sem atendimento médico em casa após operação que flagrou esquema irregular em Passo Fundo

Crianças e adolescentes que precisam do serviço estão sem o atendimento home care desde dezembro.

Pacientes que precisam de atendimento médico domiciliar (home care) pelo Estado estão sem suporte há quase dois meses. O serviço foi suspenso em dezembro, depois que operação do Ministério Público desarticulou um esquema de desvio de recursos públicos em Passo Fundo, no norte gaúcho.

Com a ação, pelo menos 15 famílias da Região Norte ficaram sem o serviço que garante a qualidade de vida e sobrevivência de pacientes com doenças crônicas e degenerativas.

Um exemplo de quem perdeu o benefício é Amanda Lopes , 16 anos, que tem paralisia cerebral , hidranencefalia e epilepsia refratária. Ela recebia o atendimento de profissionais da saúde em casa há seis anos, após a família conseguir o atendimento via SUS através da Justiça. Em dezembro o atendimento foi totalmente suspenso .

Segundo a mãe, Pamela Lopes, a evolução que a menina teve ao longo dos anos com fonoaudiólogos, fisioterapeutas e outros profissionais, se perde dia após dia. A adolescente passava pela introdução alimentar com uma especialista, mas houve regressão depois do encerramento abrupto e voltou a receber alimentação por sonda.