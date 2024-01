Máscaras, álcool-gel e distanciamento social se tornaram praticamente coisas do passado. É verdade, contudo, que a pandemia deixou marcas inapagáveis na forma como as pessoas se relacionam, consomem cultura, buscam o lazer e trabalham. Se, por um lado, há transformações previsíveis que se confirmaram, como o crescimento do atendimento por delivery e a prática do home office, por outro há tendências imprevistas, como uma busca por atividades culturais até maior do que a percebida antes de 2020.