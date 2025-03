Veja como ficam os grupos das Eliminatórias da Copa após a definição da Liga das Nações

Os grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026 estão definidos. As chaves foram conhecidas neste domingo, após a definição dos compromissos da Liga das Nações da Uefa. Cabeças de chave, Itália, Portugal, Dinamarca, Espanha, Holanda, Croácia e França agora conhecem seus adversários de olho no Mundial que será realizado ano que vem na tripla sede de México, Canadá e Estados Unidos.

As 54 seleções europeias foram divididas em 12 grupos. Do A ao F, foram sorteadas as 34 equipes com melhor desempenho na Liga das Nações. Os grupos do G ao L ficaram com 5 seleções, em vez de 4. As partidas serão disputadas entre março e novembro.