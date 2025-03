Brasileiros eliminados nas duplas em Miami

Nas duplas masculinas, os campeões do Rio Open, o gaúcho Rafael Matos e o mineiro Marcelo Melo, foram derrotados na primeira rodada pelos cabeças de chave número 1 do torneio e líderes do ranking mundial, o salvadorenho Marcelo Arevalo e o croata Mate Pavic, que marcaram 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h04min de partida.