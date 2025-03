Espanha vence Holanda nos pênaltis e avança às semifinais da Liga das Nações

A Espanha sofreu neste domingo (23) em Valência para se classificar para a 'Final Four' da Liga das Nações da Uefa, torneio em que é a atual campeã, depois de vencer a Holanda nos pênaltis (5-4 após empate 3-3 no jogo de volta (2-2 no de ida).

Nos 120 minutos de jogo, Mikel Oyarzabal (8' e 67') e Lamine Yamal (103') marcaram para os espanhóis, enquanto os holandeses empataram três vezes por meio de Memphis Depay (54'), Ian Maatsen (79') e Xavi Simons (109').

Nas penalidades máximas, Noa Lang e Yamal foram os primeiros a errarem suas cobranças, uma para cada lado. Mas Doneyll Malen desperdiçou a sua, oportunidade que Pedri aproveitou para que a seleção espanhola alcançasse a classificação.

Nas semifinais, no dia 5 de junho, em Stuttgart, na Alemanha, os espanhóis enfrentarão a França de Kylian Mbappé, que também avançou às quartas de final na disputa de pênaltis, em seu caso batendo a Croácia.

Para iniciar o confronto decisivo deste domingo no estádio de Mestalla, o técnico Luis de la Fuente optou por Dani Olmo e Oyarzabal no time titular em vez de Pedri e Álvaro Morata, além de Dean Huijsen como zagueiro e Óscar Mingueza como lateral.

A 'Roja' abriu o placar logo cedo. Van Hecke derrubou Oyarzábal, que inesperadamente se antecipou para receber a bola após um passe magistral de Dani Olmo. O árbitro Clement Turpin, sem hesitar, marcou a penalidade máxima, que o jogador da Real Sociedad converteu sem piedade.

Naquele momento, a partida entrou numa fase agitada em que, aos 11 minutos, Yamal tocou para Oyazárbal, que levantou a torcida ao marcar, mas havia impedimento.

Dois minutos depois, Nico Williams desperdiçou uma chance perfeita de ampliar após um passe preciso de Huijsen, mas Bart Verbruggen heroicamente evitou o gol.

- Luta até o fim -

No início do segundo tempo, as duas seleções entraram energizadas. Mingueza (47') errou um chute na frente do gol e Kluivert (48') esbarrou na defesa do goleiro Unai Simón.

Em meio a esses lances, Le Normand agarrou com força Depay e o árbitro francês acabou marcando pênalti. O mesmo jogador cobrou forte e superou Simón.

Os jogadores de Ronald Koeman começaram a acreditar na vitória e partiram para o ataque, com uma oportunidade de Jeremie Frimpong, mas a seleção espanhola aproveitou um erro defensivo para sair no contra-ataque.

Nessa jogada, Yamal deu assistência a Williams, que driblou dois adversários e ficou na área para tocar para Oyarzabal. Este não conseguiu superar Verbruggen na primeira tentativa, mas sim na segunda, de cabeça, após o rebote.

Apesar da vantagem no placar, a Espanha não estava garantida. Os adversários não se intimidaram e aproveitaram um erro de Olmo na saída de bola. A bola sobrou para Xavi Simons, que tocou para Maatsen e este finalizou de pé esquerdo no ângulo.

No fim do primeiro tempo da prorrogação, Dean Huijsen tocou uma bola para Lamine Yamal (103'), que driblou seu marcador para furar a rede com um poderoso chute de pé esquerdo.

Mas os holandeses não se entregaram e se mantiveram no jogo depois de Xavi Simons deixar tudo igual pela terceira vez (109').

Já nos pênaltis, Lang desperdiçou sua cobrança mas Yamal errou logo depois. Pedri marcou o gol da vitória após Simon defender o chute de Malen.

"É lindo vestir esta camisa e poder marcar aquele gol... Não teria sido possível sem Unai. Feliz com a classificação", declarou Pedri à televisão pública espanhola (TVE).