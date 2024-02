Pesquisadores do Museu Paleontológico na Alemanha deram o nome de Schultzsuchusa um novo gênero de réptil do período Triássico (anterior ao dos dinossauros) e pegaram o professor gaúcho César Schultz de surpresa. Ele descobriu a homenagem apenas quando o estudo dos paleontólogos Julia Desojo e Oliver Rauhut já estava publicado na revista científica The Anatomical Record. Com o nome, os cientistas queriam reconhecer as contribuições de Schultz à pesquisa sobre os vertebrados do Triássico.