Pesquisadores do Laboratório de Paleobiologia do Campus São Gabriel da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) descobriram uma nova espécie de anfíbio gigante fossilizada no Rio Grande do Sul, a Kwatisuchus rosai. Anterior aos dinossauros, o animal viveu há cerca de 250 milhões de anos, após a maior extinção em massa da história, que ocorreu como consequência das modificações ambientais durante a formação do supercontinente Pangeia, entre os períodos geológicos permiano e triássico.