Onda de calor "derrete" cones de trânsito em Santa Maria; veja o vídeo

Equipamentos estavam no estacionamento da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do município.

As altas temperaturas registradas no Rio Grande do Sul nas primeiras semanas de fevereiro geraram uma cena inusitada. Em Santa Maria, na Região Central, a atuação da onda de calor "derreteu" cones de trânsito (veja o vídeo abaixo).