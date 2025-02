Polícia investiga caso de estupro dentro de hospital em Montenegro

A Polícia Civil está investigando uma denúncia de estupro que ocorreu dentro da ala psiquiátrica do Hospital de Montenegro, no Vale do Caí . Conforme registro da família da paciente, o crime aconteceu na madrugada de terça-feira (11), e foi cometido por um outro paciente , internado na mesma ala.

O caso chegou à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), que recebeu dois registros de ocorrência sobre o caso. Um feito por familiares da vítima e outro pelo próprio hospital. As duas ocorrências narram que o homem conseguiu se soltar da contenção e atacar a vítima , que acordou sendo abusada por volta das 4h. O homem não está preso.

Segundo um familiar da mulher, ela estava internada há cerca de dez dias, por conta do agravamento no quadro de depressão.

Após o caso, a vítima recebeu alta do hospital . Segundo a mãe, ela permanece com o quadro de saúde psiquiátrica grave, que se complicou ainda mais após o crime.

Procurado, o hospital se manifestou por meio de nota

"O HM Regional tomou conhecimento, na data de ontem, 11 de fevereiro, do fato narrado por uma paciente internada, a qual teria sido sexualmente abusada por outro paciente. De imediato, proporcionamos à mesma, além da segurança pessoal, atendimento psicossocial, bem como levamos de imediato o fato ao conhecimento da autoridade policial, inclusive indicando as possíveis testemunhas do ocorrido. O HM Regional está solidário à paciente e à disposição para o que se fizer necessário, estando colaborando ativamente com a autoridade policial para o devido esclarecimento dos fatos!"