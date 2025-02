Na Serra, haverá condições para chuva forte. Porthus Junior / Agencia RBS

A chuva ganhou força e deve seguir presente nesta quinta-feira (13) no Rio Grande do Sul. A tendência é que as áreas de instabilidade se espalhem por todas as regiões.

O período da manhã deve ter pancadas de chuva nas regiões da Campanha, Fronteira Oeste, Região Metropolitana e no sul do Estado. No decorrer do dia, na faixa que se estende do sul ao leste gaúcho, há risco elevado para temporais mais generalizados, seguidos por rajadas de vento, raios e granizo.

Em Porto Alegre, haverá condições para episódios de pancadas isoladas. No passar das horas, a precipitação persiste e adota comportamento de "chove e para", com potencial para intervalos de moderada a forte intensidade.

Esse cenário dá um alívio no calorão dos últimos dias, estimulando uma ligeira queda nas temperaturas. Contudo, o tempo segue quente e abafado.

Na sexta-feira (14), a frente fria se afasta, mas ainda há circulação de umidade sobre o território gaúcho, o que deve favorecer a ocorrência de pancadas irregulares entre o Planalto e a Serra. Também haverá condições para chuva mal distribuída na Região Central e nas Missões. Nas demais áreas, o predomínio seguirá sendo de tempo aberto.

Veja a previsão para a sua região nesta quinta-feira:

Região Metropolitana

O dia começa com sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Porto Alegre, o termômetro varia entre 22ºC e 28ºC.

Campanha

Manhã nublada e com chuva. À tarde e à noite, nebulosidade predomina. Em Bagé, a temperatura mínima atinge os 19ºC e, a máxima, os 25ºC.

Fronteira Oeste

A previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Em Uruguaiana, a temperatura fica entre 23ºC e 30ºC.

Litoral Norte

A quinta-feira se inicia com chuva. Tarde com temporal e noite chuvosa. Em Capão da Canoa, a mínima atinge os 22ºC e a máxima, 27ºC.

Litoral Sul

A região terá sol, com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite de céu limpo. Em Rio Grande, a temperatura fica entre 22ºC e 27ºC.

Região Central

Manhã e tarde nubladas, com risco para temporal. À noite, as nuvens diminuem e não chove. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 22ºC e, a máxima, de 28ºC.

Região Noroeste

É esperado que a manhã seja nublada e com chuva. Tarde com temporal e noite chuvosa. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 22ºC e 29ºC.

Região Norte

A quinta-feira começa com chuva. Há previsão de temporal para a tarde. A noite deve ser chuvosa. Em Passo Fundo, as marcas ficam entre 21ºC e 29ºC.

Região Sul

A previsão do tempo para quinta-feira é de chuva forte pela manhã. As nuvens diminuem e o sol aparece ao longo do dia. Em Canguçu, a mínima será de 17ºC e a máxima, de 23ºC.

Serra

Sol aparece entre muitas nuvens. A partir da tarde, a instabilidade ganha força e se espalha pela região, com potencial para chuva forte. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 19ºC e 27ºC.

*Produção: Carolina Dill