Sol falso: o que é o fenômeno astronômico registrado no céu de Passo Fundo

No final da tarde de quarta-feira (15) um fenômeno astronômico foi registrado no céu de Passo Fundo: os parélios, também conhecidos como "sundogs" ou sol falso. Esses pontos luminosos aparecem ao lado do Sol, e na cidade do norte gaúcho surgiram com uma forma similar a de arco-íris (veja nas fotos acima).

Os registros foram feitos pelo astrônomo amador Vitor José, fundador do Observatório Astronômico Araucária de Passo Fundo. O fenômeno foi observado durante o entardecer, em condições ideais para sua formação: a presença de nuvens do tipo cirrostratus e a posição baixa do Sol no horizonte.

— Os parélios aparecem como pontos brilhantes ao lado do Sol, resultado da refração da luz solar em cristais de gelo presentes nas nuvens mais altas da atmosfera. É um fenômeno que encanta pela beleza e pelas cores, semelhantes às de um arco-íris — explica Vitor José.

Embora os parélios sejam mais comuns em regiões frias, eles podem ser avistados em todo o planeta e durante qualquer estação do ano. No entanto, nem sempre são claramente visíveis ou brilhantes, sendo mais facilmente identificados quando o Sol está próximo do horizonte.

— Observar o céu é uma oportunidade única. Mesmo sem pretensão, ele sempre nos surpreende. Eu estava tentando registrar o cometa C/2024 G3 (ATLAS), mas as nuvens atrapalharam. No entanto, a natureza compensou com esse raro e belo fenômeno atmosférico — destaca o astrônomo amador.

Desde sua fundação, o Observatório Astronômico Araucária já capturou diferentes fenômenos no céu passo-fundense, como a superlua, um eclipse solar, um meteoro fireball, além de tempestades. A ideia do projeto é promover a conexão entre ciência e arte através da fotografia.

Como se forma um parélio?

O sol falso surge a partir da refração e dispersão da luz em cristais de gelo, presentes tanto em nuvens quanto no ar úmido e gelado. Os cristais atuam como prismas, refletindo os raios de luz.

Justamente devido à refração, é comum que os parélios surjam sempre a cerca de 22° à esquerda e à direita do Sol, mantendo a mesma altura acima da linha do horizonte.