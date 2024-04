A entrada do Brasil na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (Cern na sigla em inglês) é definida por especialistas como um marco na história da ciência no país. A confirmação da parceria ocorreu no último dia 22, dois anos após a assinatura do acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). O ingresso do Brasil encerra um processo iniciado em 2010, quando o centro permitiu a entrada de países de fora da Europa.