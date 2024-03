A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) foi palco para o debate sobre o papel da inovação tecnológica no desenvolvimento da América Latina, nesta terça-feira (19). Durante todo o dia, painéis apresentaram a evolução dos ecossistemas de inovação e desenvolvimento regional, com participação de palestrantes do Brasil e Exterior, estudiosos e representantes do poder público.