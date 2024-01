A presença de um planeta com tamanho parecido ao da Terra no Sistema Solar e ainda não identificado é uma possibilidade que deve ser considerada e estudada pela comunidade científica. É o que afirma o astrofísico Patryk Sofia Lykawka, 47 anos, autor de um estudo que indica que pode haver outro componente na “família” do Sistema Solar, que tem oito planetas reconhecidos.