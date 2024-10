Redução de vegetação nativa no RS contribui para ameaça de extinção de espécies; especialistas defendem maior proteção

Desde 1985, o RS registrou 22% de perda de área nativa, segundo o MapBiomas. O Pampa, especificamente, perdeu 32% de suas áreas naturais. Esses valores são muito elevados, na avaliação dos pesquisadores. No Brasil, esse bioma existe apenas no RS e, portanto, está sob a responsabilidade dos gaúchos – mas é um dos mais ameaçados. Paulo Brack, professor do Departamento de Botânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e coordenador do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais (InGá), acredita que, se continuar nesse ritmo, em algumas décadas, o bioma corre o risco de desaparecer.