Uma das formas de conter a derrocada da vegetação nativa de um certo local é ampliar a quantidade de unidades de conservação — espaços com regras mais rígidas para uso, o que favorece a preservação. Porém, conforme publicação do Ministério do Meio Ambiente, o Pampa é o bioma que tem menor participação no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), “representando apenas 3% da área continental brasileira protegida por unidades de conservação”.