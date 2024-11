A Federasul e a Assembleia Legislativa entregaram, nesta terça-feira (26), o Troféu Magis para os 15 agraciados do prêmio Líderes & Vencedores 2024. A cerimônia ocorreu no Salão Nobre do Palácio do Comércio, em Porto Alegre. A iniciativa busca valorizar projetos, empresas e líderes empreendedores que contribuem para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Neste ano, a premiação destacou também personalidades e parlamentares.