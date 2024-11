A quarta-feira (27) será marcada por instabilidade em todas as regiões do Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça-feira (26), três alertas climáticos para chuva intensa nas regiões da Fronteira Oeste, Campanha, Central e Sul, além de rajadas de vento que podem passar de 60 km/h.