Retorno do calor, sol entre nuvens e chance de chuva: como serão os próximos dias na Serra

O amanhecer com tempo limpo e sol brilhando em Caxias do Sul, mas a tendência é de que ele aparece entre nuvens ao decorrer do dia. Bruno Todeschini / Agencia RBS

As temperaturas amenas dos últimos dias devem dar adeus à Serra gaúcha, ao menos até o fim de semana, a partir desta quarta-feira (11), conforme a Climatempo. O amanhecer teve céu limpo e sol brilhando em Caxias do Sul, mas a tendência é de que as nuvens continuem aumentando no decorrer do dia.

Os termômetros já devem registrar elevação, com máxima prevista de 26ºC para o maior município da Serra nesta quarta. Mesmo assim, a partir da tarde pode chover na forma de pancadas isoladas sobre a região serrana. Ventos de até 50km/h podem ocorrer a qualquer hora do dia, independentemente da precipitação.

Para a quinta-feira (12), o sol deve predominar no decorrer do dia com algumas variações de nebulosidade. Ao final do dia não se descarta chuva fraca e isolada. As temperaturas seguem elevadas e faz calor de até 28ºC em Caxias e Gramado. Já em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, os termômetros devem marcar 23ºC.

A tendência aponta que a sexta-feira (13) começará com sol entre nuvens, com pancadas de chuva a partir da tarde. O tempo fica abafado na região, com variação entre 18ºC e 26ºC.