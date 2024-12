Temperatura volta a subir no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira

Quarta-feira será de períodos de céu nublado na Região Metropolitana. Lauro Alves / Agencia RBS

Após um período de temperatura mais amena, o termômetro volta a subir nesta quarta-feira (10) em todo o Rio Grande do Sul. Os índices tendem ser mais elevados no interior do Estado, onde o calor predomina.

A expectativa é de sol entre nuvens na maior parte das áreas. Na Serra, Região Metropolitana, Região dos Vales e Leste há a possibilidade de pancadas isoladas de chuva no período da tarde.

Para os próximos dias, áreas de instabilidade que avançam do interior do continente devem provocar pancadas de chuva no Oeste e na Campanha gaúcha. Já nas demais localidades, o tempo deve seguir firme e com aumento na temperatura.

Veja a previsão do tempo para a sua região nesta quarta-feira:

Região Metropolitana

A quarta-feira será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado ao longo de todo o dia. Em Porto Alegre, a temperatura mínima atinge 18ºC e a máxima chega aos 27ºC.

Campanha

O dia será de sol entre nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o tempo fica firme. Em Bagé, o termômetro varia entre 16ºC e 26ºC.

Fronteira Oeste

A previsão para a Fronteira Oeste é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nublado devem prevalecer durante a noite. Em Uruguaiana, a temperatura varia entre 18ºC e 30ºC.

Litoral Norte

O mesmo é esperado para o Litoral Norte. A tendência é de sol com nuvens ao longo de todo o dia e períodos de céu nublado à noite. Em Torres, a mínima atinge 18ºC e a máxima 24ºC.

Litoral Sul

A quarta-feira será de sol com algumas nuvens ao longo do dia nas cidades do Litoral Sul. No período da noite, o céu volta a ficar limpo. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 18ºC e 24ºC.

Região Central

O tempo será de sol com nuvens durante o dia e períodos de céu nublado à noite. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 17ºC e a máxima, de 27ºC.

Região Noroeste

A quarta-feira será de sol com algumas nuvens, sem chuva. A noite deve ser de céu limpo na região. Em Ijuí, a temperatura varia entre 16ºC e 28ºC.

Região Norte

A previsão é sol e muitas nuvens durante o dia e à tarde. Em Passo Fundo, a mínima será de 17ºC e a máxima de 30ºC.

Região Sul

A quarta-feira começa com sol, algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Em Canguçu, a mínima será de 16ºC e a máxima de 23ºC.

Serra

O dia começa com sol, muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, a chuva para. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 15ºC e 26ºC.