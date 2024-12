Semana começa com avanço de frente fria

Semana começa com frente fria avançando pelo RS, que deve trazer sensação de friozinho e chuvas isoladas em alguns locais. Termômetros sobem gradativamente ao longo dos dias. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Uma frente fria avança e traz variações no clima do Rio Grande do Sul. A semana começa com tempo firme em grande parte do Estado, com exceção do Norte, onde há previsão de chuva.

Na segunda-feira (9), a presença do sistema de ar frio deve reduzir a temperatura. A manhã será mais gelada na Campanha e na Serra, com os termômetros subindo à tarde.

Rajadas de vento entre 40 km/h e 50 km/h podem ser registradas nas faixas Norte e Sul. O dia será de tempo firme, com pouca instabilidade espalhada pelo Estado. Em Porto Alegre, a tendência é de sol entre nuvens, com temperatura variando de 18°C a 27°C.

Terça-feira

Na terça-feira (10), o sol predomina na maior parte do território gaúcho. Ainda pode haver nebulosidade na Serra, na Região Metropolitana e nos Vales. Nessas áreas, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.

O frio da manhã ainda persiste nas regiões mais altas, mas, à tarde, as temperaturas sobem gradualmente devido ao enfraquecimento da massa de ar polar.

Na Serra, o dia será marcado por céu nublado e chuva isolada. As temperaturas devem ser ligeiramente mais altas em comparação com a segunda-feira.

Aumento da temperatura

Na quarta-feira (11), o clima deve se estabilizar. O sol aparece em todas as regiões do RS, com elevação nas temperaturas. As rajadas de vento registradas no início da semana perdem intensidade.

Ainda pode chover de forma isolada na Serra, intercalando períodos de instabilidade com melhora. Em Caxias do Sul, há chance de chuva passageira à tarde, mas com volume muito baixo. A temperatura oscila entre 15°C e 24°C.