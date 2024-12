"É um sentimento muito bom de dever cumprido", afirma volante do Juventude após time garantir vaga no Brasileirão 2025

Volante Jadson teve uma temporada marcada pela regularidade no Juventude. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

O ano de 2025 será com o Juventude na Série A do Brasileirão. O Papo garantiu a vaga antecipada na elite do ano que vem ao vencer o São Paulo pelo placar de 2 a 1. A partida foi realizada na noite desta quarta-feira (4), no Morumbi, em São Paulo.

Após o jogo, o volante Jadson comentou sobre o sentimento de garantir o Alviverde por mais um ano entre os 20 grande do país.

— É um sentimento muito bom de dever cumprido. A gente passou por algumas dificuldades. Raramente um time que tem quatro treinadores durante o ano se mantém com a campanha tão regular como nós fizemos. Isso mostra a força do nosso vestiário, do nosso grupo. E o que me deixa triste é que, infelizmente, esse grupo não vai se repetir o ano que vem — afirmou Jadson, que completou:

— Por inúmeros motivos, né? Que a gente conhece no futebol brasileiro. O Juventude é um time que não tem uma das maiores receitas do futebol brasileiro e a gente acaba perdendo alguns dos nossos melhores jogadores. Mas a gente fica feliz por poder contribuir na carreira de alguns e manter o time onde não deveria ter saído ano passado.