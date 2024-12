Clube do Paraná anuncia goleiro do Juventude e horas depois tira matéria do ar

Lucas Wingert atuou em 11 jogos com a camisa do Juventude neste ano de 2024. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

Ao que tudo indica, o Juventude não contará com o goleiro Lucas Wingert para o começa da temporada de 2025. O jogador tem contrato até abril do ano que vem com o alviverde.

Na terça-feira (3), o Operário Ferroviário do Paraná anunciou, nos seus canais oficiais, a contratação do jogador. Porém, horas depois, a notícia foi retirada das plataformas do clube paranaense.

No google ainda é possível encontrar a notícia do site da equipe de Ponta Grossa: "Fechado com o Fantasma: Lucas é o novo goleiro alvinegro".

— O Goleiro Lucas Wingert assina pré-contrato com o Operário Ferroviário. O jogador de 25 anos estava no Juventude — dizia o site do Operário.

Entretanto, nesta quarta-feira (4), o torcedor que tenta acessar o conteúdo no canal oficial do clube não consegue mais. O anúncio não está disponível.