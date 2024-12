Reinaldo afirma desejo de renovar com o Grêmio: "Se der tudo certo, eu vou ficar"

Reinado deseja permanecer vestindo as cores do Tricolor.

A permanência ou não de Reinaldo no Grêmio em 2025 ainda é uma incógnita. Nesta quarta-feira (4), após o empate com o Vitória, em Salvador, o lateral, em fim de vínculo com o clube gaúcho, afirmou que ainda não conversou com a direção sobre a situação contratual, mas mostrou o desejo em permanecer vestindo as cores do Tricolor.