Saiba o que é tsunami meteorológico, fenômeno que atingiu o litoral de SC

Fenômeno resultou da passagem de uma "intensa linha de instabilidade". Defesa Civil de Santa Catarina / Divulgação

Moradores de Jaguaruna foram surpreendidos pelo avanço repentino e rápido da água da praia sobre as ruas do município, no litoral sul catarinense, durante a madrugada de segunda-feira (1º). A Defesa Civil de Santa Catarina informou que trata-se de um tsunami meteorológico, fenômeno que resultou da passagem de uma "intensa linha de instabilidade" sobre a região.

As linhas de instabilidade são formadas por um conjunto de tempestades que alteram bruscamente a pressão atmosférica e ocasionam fortes rajadas de vento ao passarem em regiões costeiras. A pressão atmosférica tensionada se propaga sobre a água, o que resulta em uma elevação súbita do nível do mar e o avanço da maré em direção ao continente, em velocidade similar ao das rajadas de vento registrados em meio à tempestade.

Durante o fenômeno, a Defesa Civil de Santa Catarina registrou aumento de 1 metro no nível do mar na região de Balneário Rincão, cidade vizinha de Jaguaruna. Apesar da instabilidade no Litoral Sul, não havia previsão de mar agitado ou elevação da maré no momento do evento, o que facilitou a identificação do tsunami meteorológico.

"A região costeira de Jaguaruna registrou um avanço súbito do mar em direção ao continente, por volta da 1h da manhã, percorrendo uma longa extensão de terra. Esse fenômeno pode ser claramente diferenciado de ressacas ou agitações marítimas, pois os modelos não indicavam mar agitado nem maré alta", disse trecho de nota publicada pela Defesa Civil catarinense.

Diferentemente de tsunamis – ondas gigantes que se formam a partir do movimento de placas tectônicas –, o tsunami meteorológico, ou meteotsunami, como também é conhecido, não alcança grandes alturas, mas o avanço da água é rápido e pode se estender por muitos minutos. Embora considerado raro, o fenômeno já havia sido registrado em novembro de 2023, no também município catarinense de Laguna.

Registros compartilhados nas redes sociais