BMW X5, o primeiro híbrido plug-in produzido no Brasil

X5 é o primeiro híbrido plug-in fabricado no Brasil. BMW / Divulgação

O BMW X5 é o primeiro carro híbrido plug-in produzido no Brasil. O utilitário esportivo eletrificado conta com um motor a gasolina e outro elétrico. A potência combinada é de 489 cv e a autonomia no modo 100% elétrico de até 79 quilômetros.

O utilitário esportivo é montado na fábrica da BMW, em Araquari (SC) e sua produção integra o ciclo de investimentos de R$ 1,1 bilhão da montadora no país, até 2028. Os recursos serão aplicados no desenvolvimento de novos produtos pela engenharia brasileira da BMW.

A produção de um veículo eletrificado no Brasil foi considerado o início de uma nova era para a empresa no país. O diretor geral da Planta Araquari do BMW Group Brasil, Otavio Rodacoswiski destacou que “o BMW X5 é o modelo em série mais sofisticado, tecnológico e potente já produzido na América do Sul. Isso é motivo de grande orgulho para todos os colaboradores da planta Araquari”.

Leia Mais Compass Blackhawk: a esportividade do utilitário esportivo Jeep

A capacidade de produção de Araquari é para 30 mil carros/ano em três turnos de operação. Para a montagem do X5, os funcionários foram treinados para trabalhar com equipamentos específicos para alta voltagem, inclusive em sinergia com outras fábricas do BMW Group no mundo.

Leia Mais Parque eólico gaúcho gera energia elétrica limpa e renovável para a Honda no país

Potência combinada dos motores a gasolina e elétrico de 489 cv

O motor de seis cilindros em linha a gasolina de 313 cv atua com o elétrico de 197 cv. A potência combinada é de 489 cv e força (torque) de 71,38 kgfm distribuída pelo câmbio automático de oito velocidades e tração integral.

Com a bateria é de 25,7 kWh, a autonomia no modo elétrico é de até 79 quilômetros pelo ciclo PBEV. Dois carregadores acompanham o X5, um portátil de até 11 kW e um wallbox de até 22 kW

Leia Mais Saúde na Estrada chega em cidades gaúchas