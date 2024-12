Atendimento dos caminhoneiros e população do entorno. Ipiranga / Divulgação

O Saúde na Estrada chega em cidades gaúchas. O serviço de saúde e bem estar atende caminhoneiros e comunidades próximas aos postos Ipiranga Rodo Rede de todo o país. A carreta está no Rio Grande do Sul desde o final de novembro e já passou por quatro das oito cidades que atenderá. Ao todo, neste ano serão 98 eventos em postos Ipiranga Rodo Rede em 95 cidades brasileiras de 16 estados.

Depois de passar por Osório, São Lourenço do Sul, Rio Grande e Alegrete, a carreta estará nesta quarta-feira (4) em Caxias do Sul. Na sexta-feira (5) será a vez da Nova Sardenha (distrito de Farroupilha) e no sábado (6), em Farroupilha. O Saúde na Estrada encerrará sua participação no Rio Grande do Sul na próxima segunda-feira (9), em Seberí.

- O Saúde na Estrada representa o compromisso da Ipiranga com a jornada de mobilidade dos brasileiros, em especial do público das estradas. Ao mesmo tempo em que oferecemos produtos e serviços que facilitam o dia a dia dos consumidores, também levamos um programa voltado para o cuidado com a saúde, qualidade de vida e bem-estar dos que trabalham ou vivem nas estradas, como caminhoneiros e população do entorno”, comenta a vice-presidente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da Ipiranga, Bárbara Miranda.

Exames, testes e vacinas

Atendimento prestado por equipes especializadas.

O Saúde na Estrada presta exames de check-up básico de saúde, incluindo e medições de oximetria, temperatura corporal, pressão arterial e batimentos cardíacos.

O serviço de saúde oferece também testes oftalmológicos, avaliações de glicemia, bioimpedância para determinar a composição corporal e avaliar o estado nutricional. Conta ainda com testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatite B e C.

Em conjunto com as secretarias municipais de saúde são disponibilizadas vacinas para H1N1, Covid, Tétano, Rubéola, Hepatite B e Febre Amarela.

Para o bem-estar e a segurança dos motoristas, a carreta do Saúde na Estrada conta com Espaço Zen, equipada com cadeiras de massagem.

A carreta também orientações de trânsito, que visam a segurança de todos nas estradas, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Saúde na Estrada 2024

Horário: 9h às 17h

04/12 - Bcr Comércio De Combustíveis Ltda

BR 116 S/N Km 143+100 M - Caxias Do Sul

05/12 - Abast Cavalleri Ltda

RST 453 S/N KM 8 - Nova Sardenha

06/12 - Posto Treviso Ltda

RS 122 5240 Km 60 – Farroupilha

09/12 - Auto Posto Kakareko III Ltda

BR 386 S/N Km 46 – Seberi

