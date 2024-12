Inter termina ano em alta, mas 2025 exigirá ainda mais

O Inter sofreu a segunda derrota seguida depois da série invicta de 16 jogos . Primeiro, perdeu para o Flamengo, no Maracanã, e, nesta quarta-feira (4), para o Botafogo, em casa. Por pouco, o título brasileiro não ficou definido no Beira-Rio.

O ponto é que, nos dois confrontos contra dois dos melhores times do país e rivais na Libertadores 2025, foram duas derrotas . Um recado claro de que a régua para a próxima temporada será alta e exigirá muito mais do que já foi feito para entregar aos colorados um título de relevo.

A entrega do Inter foi alta, assim como o volume e a pressão para buscar o empate depois de levar um gol no início. Não havia Alan Patrick, é verdade, mas havia do outro lado um time que havia feito história no sábado, na Libertadores, e comemorado até as primeiras horas de segunda. O que só mostra o quanto elevou-se o nível de quem vive na cobertura do futebol brasileiro.