Inter libera Thiago Maia dos dois jogos restantes do Brasileirão por motivos familiares

Volante não atuará contra Botafogo e Fortaleza. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Thiago Maia não jogará mais pelo Inter em 2024. O clube anunciou nesta terça-feira (3) que o jogador não estará à disposição da equipe colorada nos próximos — e últimos — dois jogos do Brasileirão por motivos familiares.

O pai do atleta, que reside em Boa Vista, em Roraima, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no último dia 23. Ele recebeu alta dias depois, mas teve "recente piora", segundo comunicado do clube.

Na última vez em que o pai esteve internado, Thiago Maia já havia sido liberado e desfalcou o Inter na partida contra o Bragantino. O volante se reapresentou dias antes do duelo contra o Flamengo, no Maracanã, quando chegou a ser titular.

Com a nova liberação, o meia será desfalque contra o Botafogo, no Beira-Rio, nesta quarta-feira (4), e contra o Fortaleza, fora de casa, domingo (8).

Confira nota do Inter na íntegra:

"O Sport Club Internacional informa que Thiago Maia não estará à disposição nos próximos dois jogos do Campeonato Brasileiro. A decisão, tomada em conjunto com o atleta, considera sua situação familiar conhecida publicamente, que passou por uma recente piora, e prioriza o cuidado mental e familiar do jogador. O Clube reafirma seu compromisso com o lado humano de seus profissionais."

Produção: Leonardo Bender