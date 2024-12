Velocidade e quarteto ofensivo: as armas do Botafogo para enfrentar o Inter no Beira-Rio

Botafogo conquistou a Libertadores com vitória sobre o Atlético-MG no sábado. Vitor Silva / Botafogo

Após perda de invencibilidade de 16 jogos diante do Flamengo no Maracanã, o Inter voltará a encarar um dos principais elencos do Brasil. Nesta quarta-feira (4), o Colorado se despedirá do Beira-Rio em 2024 contra o campeão continental Botafogo. Será mais um duelo de dificuldade técnica, mas que irá apresentar algumas características diferentes para o time de Roger Machado.

Se o Flamengo teve como ponto forte a pressão alta para impedir a saída de bola do Inter, o Botafogo é um time que varia a forma de pressionar seu adversário. O time de Artur Jorge muitas vezes espera de forma recuada o seu rival para roubar e atacar às costas da defesa adversária. O ataque ao espaço é uma marca dos campeões da Libertadores. Ou seja, o Inter precisará estar muito atento logo que perder a bola para evitar sofrer com as transições alvinegras.

Marlon Freitas como centro do jogo

Quando o Botafogo tem a bola, normalmente busca acionar rápido os homens de frente. Quando isso não ocorre, o volante Marlon Freitas é a peça-chave nos momentos de posses mais longas dos cariocas. É o capitão do time, o homem que dita o ritmo das jogadas e também quem busca as variações de lado dos ataques. Por Marlon Freitas que o Botafogo costuma usar uma arma forte que consiste em atrair o adversário para um lado do campo e apostar em lançamentos para encontrar espaços vazios do outro. Marlon Freitas é o principal lançador da equipe. Ele tem média de 4,9 lançamentos certos por jogo no Brasileirão, o melhor volante nesse quesito.

Quarteto de frente

O sistema defensivo do Inter terá pela frente um quarteto de frente formado por jogadores que vem sendo convocados por suas seleções nas Eliminatórias. O argentino Thiago Almada, o venezuelano Savarino e os brasileiros Luiz Henrique e Igor Jesus exigirão de Roger uma compensação para que sua defesa não sofra em duelos de quatro contra quatro. Até por isso se explica a provável escalação de Rômulo ao lado de Fernando diante da ausência de Thiago Maia. Um dos volante deverá recuar em alguns momentos para o Inter ter uma linha de cinco defensores com o outro ficando à frente preocupado em marcar a entrelinha, onde Thiago Almada e Savarino costumam circular.

Time quase completo

O Botafogo terá quase seu time completo para encarar o Inter. O único desfalque em relação à equipe que iniciou a final da Libertadores é o goleiro John, suspenso. Gatito Fernández será o titular no Beira-Rio.

Provável escalação do Botafogo:

Botafogo tem chance de repetir time de linha que iniciou a final da Libertadores. Sharemytactics / Reprodução