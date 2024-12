Vale do Sinos Notícia

Incêndio atinge clínica médica em Novo Hamburgo; veja vídeo

Fogo teria começado por volta das 14h30min desta quarta-feira em um estabelecimento no centro do município. As chamas foram controladas no final da tarde. Ninguém ficou ferido

04/12/2024 - 15h33min Atualizada em 04/12/2024 - 20h02min