Vice-prefeita eleita apresenta esboço da nova estrutura de governo aos vereadores

Com o prefeito Sebastião Melo em Brasília, coube à vice-prefeita eleita, Betina Worm, apresentar aos vereadores da base aliada (atuais e futuros) o esboço da estrutura que está sendo desenhada para a administração de Porto Alegre. Oficialmente, foi apenas uma conversa para ouvir sugestões dos vereadores, que receberam a orientação de não conversar com a imprensa sobre o que foi tratado por Betina e pelo consultor Marcello Beltrand, que ajudou no desenho da nova estrutura.

Mesmo com a ressalva de que nada está definido e que Melo terá a última palavra, a coluna apurou que será criada uma secretaria com papel semelhante ao da Casa Civil no governo estadual. Para essa secretaria são cotados o porta-voz da transição, André Coronel, e o vereador Cezar Schirmer, que foi secretário de Planejamento.

Está em estudo o desmembramento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para criação de pastas específicas para o Turismo (reforçado pela área de eventos) e para a Inovação. A Secretaria de Habitação deixará de existir. A política habitacional do governo ficará a cargo do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), que tem estrutura, patrimônio e uma marcar conhecida dos porto-alegrenses.

Logo após a eleição, Melo disse na Rádio Gaúcha que planejava mudanças na área social e que pensava em criar uma secretaria do Idoso. Também mencionou a possibilidade de estabelecer uma secretaria da Agricultura, considerando o peso da área rural de Porto Alegre.

André Coronel disse ao repórter Henrique Ternus que foram apresentadas aos vereadores as mudanças administrativas que a equipe de transição está propondo:

— Foi importante porque eles fizeram sugestões e apontamentos, e a partir disso vamos poder aperfeiçoar. Na sexta-feira (6), quando o prefeito retorna de Brasília, vamos dar o feedback, já com as minutas prontas, e vamos começar a mandar projetos para a Câmara. Tem coisa que não depende de projeto de lei, fazemos por decretos. O prefeito deve se pronunciar no retorno dele, mas já está bem adiantado.

Ainda não está definido se os projetos serão encaminhados em bloco ou um a um, conforme forem concluídos. Coronel contou que a equipe já recebeu as indicações de todos os partidos, com exceção do PSDB e do Cidadania. Serão escolhidos aqueles que o prefeito entender que atendem ao perfil procurado para o cargo.

O líder do PSDB na Câmara, Moisés Barboza, disse que o partido está aguardando que o prefeito diga em que parte da gestão ele precisa de ajuda e então os tucanos indicarão os melhores perfis.

— Temos grandes quadros na Federação PSDB/Cidadania, mas não indicaremos apenas por indicar. O importante é sugerir o perfil certo para cada tarefa pública — disse Moisés.