PP de Porto Alegre indica cinco nomes para o secretariado de Melo 

O Progressistas encaminhou ao prefeito Sebastião Melo uma lista com cinco nomes para o primeiro escalão. A lista inicial continha três opções ao prefeito: o atual secretário de Habitação, André Machado, segundo suplente na Câmara, o terceiro suplente Matheus Ayres e o presidente do partido, Vitor Alcântara, o Vitinho. Depois, foram incluídos a vereadora Mônica Leal, primeira suplente, e o ex-secretário da Saúde Mauro Sparta.

Vitinho disse à coluna que a lista foi aprovada em reunião da executiva com os atuais vereadores e mais as duas eleitas, Mariana Lescano e Vera Armando. Mônica foi convidada, mas não compareceu.

De acordo com o presidente do PP, o partido sugere que André seja mantido na Secretaria de Habitação, pelo bom trabalho realizado na atual gestão, em que a prefeitura bateu recorde na regularização fundiária. Matheus Ayres foi indicado para Mobilidade Urbana ou Serviços Urbanos. O próprio Vitinho seria opção para Desenvolvimento Econômico ou Esporte. O PP ressaltou que Sparta foi secretário da Saúde "na cota pessoal de Melo", o que poderia se repetir agora, mas teria o aval do partido. Como justificativa, indicou que Porto Alegre bateu recorde de vacinação na gestão dele. Mônica não estava na reunião, mas disse ao vereador Mauro Pinheiro que teria interesse na Secretaria de Transparência ou na de Desenvolvimento Social.

A vereadora foi preterida pelo PP na divisão dos recursos do fundo eleitoral. O PP conquistou três cadeiras, com Mariana Lescano, Vera Armando e Mauro Pinheiro. Se um dos três fosse indicado para o secretariado, Mônica assumiria a cadeira, por ser a primeira suplente. Nenhum dos três manifestou interesse em ir para o Executivo. O PP entende que precisa de Mauro, Mariana e Vera no Legislativo. E indicou Mauro para assumir a presidência da Câmara no ano que couber ao partido.