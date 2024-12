Escolha de Bruno Vanuzzi sinaliza prioridade à concessão do Dmae

Melo havia dito na campanha que tentaria no segundo mandato fazer o que não conseguiu no primeiro.

Há um recado claro do prefeito Sebastião Melo na escolha do procurador licenciado Bruno Vanuzzi para comandar o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) no segundo mandato: a concessão será prioridade. Melo havia dito na campanha que tentaria fazer o que não conseguiu no primeiro.