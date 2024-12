Três dias após temporal, Estado tem 3,5 mil pontos sem luz

Três dias após o temporal que atingiu o Rio Grande do Sul, o Estado segue com 3,5 mil pontos sem energia. Nesta quarta-feira, todos os locais afetados ficam em regiões atendidas pela CEEE Equatorial. A concessionária não estabeleceu prazo para conclusão dos reparos.

Conforme a CEEE Equatorial, os municípios de Porto Alegre, Alvorada, Camaquã, Palmares do Sul e Encruzilhada do Sul ainda registram pontos sem luz.

No pico do temporal, 467 mil pessoas ficaram sem luz na área da CEEE Equatorial, enquanto 279 mil foram afetadas nas regiões atendidas pela RGE.

Situação em Viamão

Entre as pessoas afetadas, está Adriana Camargo, moradora do bairro São Lucas. Ela está sem energia desde as 23h de domingo.