Após reclamações de moradores, nova empresa é contratada para assumir coleta de lixo em Viamão

Após meses de reclamações de moradores e da prefeitura, a Coleturb, contratada em 2022 para realizar o serviço no município, vai ser substituída. O edital de contratação emergencial foi aberto no fim de novembro e encerrado na última segunda-feira (2).

Dois lances menores, de R$ 8 milhões, foram avaliados — um deles da própria Coleturb, desclassificada do pregão pelo histórico de ineficiência. O outro veio de uma empresa de Goiás, que não apresentou os documentos necessários para seguir na disputa. Com o anúncio do resultado, a assinatura de contrato com a companhia de Ijuí só depende dos últimos ajustes.