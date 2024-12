Motorista de caminhonete morre em colisão sobre a ponte do Rio Gravataí na RS-118

Uma pessoa morreu em uma colisão entre caminhonete e ônibus sobre a ponte do Rio Gravataí, na RS-118 , no começo da tarde desta terça-feira (10).

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a Mitsubishi Triton trafegava no sentido Gravataí-Alvorada. O condutor tentou efetuar uma ultrapassagem sobre a ponte, no km 23, quando colidiu frontalmente com o ônibus.