Soldado morre e outros três ficam feridos em acidente dentro do quartel do Exército em Santa Maria

Um soldado morreu e outros três militares ficaram feridos durante um acidente dentro do quartel do Exército, em Santa Maria, na Região Central. O acidente aconteceu por volta das 17h desta terça-feira (10).

Segundo nota divulgada pela 3ª Divisão de Exército, os militares estavam em uma viatura, um veículo Land Rover, que tombou. Eles estavam realizando uma atividade administrativa no interior do Campo de Instrução. O nome do soldado que morreu não foi divulgado.