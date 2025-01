Premiê dinamarquesa celebra 'enorme apoio' europeu sobre Groenlândia após comentários de Trump

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, disse nesta terça-feira (28), em visita à França e à Alemanha, que recebeu um "enorme apoio" de seus parceiros europeus diante dos comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a Groenlândia.

"Não tenho motivos para acreditar que exista uma ameaça militar contra a Groenlândia ou a Dinamarca", afirmou a chefe do governo dinamarquês à imprensa, à margem de uma reunião em Bruxelas com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

Com seu retorno ao poder, Trump expressou a vontade de assumir o controle do território dinamarquês no Ártico, onde se estima que haja grandes reservas de minerais e hidrocarbonetos, além de uma posição estratégica.