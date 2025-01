Projetos sociais podem se inscrever para o Fundo Social Sicredi até 28 de fevereiro

O Fundo Social da cooperativa Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG está com inscrições abertas. A iniciativa busca por entidades e projetos sociais engajadas com o desenvolvimento sustentável e transformação de comunidades. É possível se inscrever até 28 de fevereiro .

No Fundo Social, a cooperativa destina 2% do resultado obtido no ano anterior para apoiar iniciativas promovidas por entidades sem fins lucrativos. O valor é aprovado pelos associados durante as assembleias.