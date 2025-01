Banco de Leite do Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, precisa de doadoras

Toda mulher em período de amamentação é uma potencial doadora de leite. O processo para doar é simples: no último trimestre de gravidez, a gestante realiza os exames necessários para garantir a segurança de todos e a qualidade do leite doado. Em mais de 90% dos casos, basta entrar em contato com o banco de leite após o nascimento do bebê para receber as orientações e iniciar a doação, que pode ser feita sem sair de casa.