Associação Gaúcha de Supermercados premia vencedores do Carrinho Agas 2024

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) realizou, na noite desta terça-feira (10), a solenidade de entrega do troféu Carrinho Agas 2024. Nesta edição, a entidade reconheceu 42 empresas e personalidades , em uma cerimônia realizada no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.

A escolha dos 42 agraciados com o prêmio foi realizada após análise de 192 empresários do ramo supermercadista , em processo seletivo que durou três meses. Entre os vencedores estão companhias fornecedoras de produtos e equipamentos para supermercados, além de lideranças que se notabilizaram por sua atuação.

Anfitrião na atividade, ele fez questão de destacar o papel do setor para a recuperação do Estado após a catástrofe ambiental.

— O espírito associativista do empreendedor gaúcho contribuiu para a restauração da normalidade e da pujança na economia. Apesar da realidade econômica do país ser desafiadora para o empreendedorismo, projetamos o próximo ano de consolidação de negócios, qualificação de mão de obra e um ambiente de concorrência entre empresas, que trará benefício aos consumidores — pontuou.

Representando o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Cláudio Bier, homenageado com o título de Personalidade Pública do Ano, o diretor do Conselho de Articulação Política da entidade, Diogo Bier, afirmou que o reconhecimento representa a afinidade entre os setores da economia.